Combustíveis mais caros a partir da meia-noite excepto o butano que revela tendência contrária

Ribeira Grande, 31 Jan (Inforpress) – Os combustíveis vão ficar mais caros a partir da meia-noite de hoje, e durante o mês de Fevereiro, com excepção do butano que evoluiu em sentido contrário e ficou 2,83 por cento (%) mais barato.

O butano passou a ser vendido a granel por 130$30 ECV/kg, sendo que as garrafas de 03 Kg passaram a custar 371$00, as de 06 kg passaram a ser vendidas por 782$00, as de 12,5 kg por 1.629$00 e as de 55 kg por 7.168$00.

A gasolina sofreu um aumento de 1,7 % e passou a ser vendida a 119$70 ECV/L, o gasóleo normal aumentou 2,0 % e custa 97$10 ECV/L, o gasóleo para electricidade subiu 2,38 % para 81$90 ECV/L e o gasóleo marinha teve um aumento de 2,52 % e passou a ser vendido por 69$20 ECV/L.

O petróleo aumentou 2,20 % e custa agora 83$50 ECV/L, o fuel 380 subiu 2,69 % e custa 53$40 ECV e o fuel 180 teve um aumento de 2,45 % para 62$80 ECV.

Numa nota de imprensa a que a Inforpress teve acesso, a Agência de Regulação Económica (ARE) informa, com base em dados divulgados no Platts European Marketscan e LPGasWire, que “os preços de combustíveis nos mercados internacionais, cotados em USD/ton, subiram de forma generalizada durante o mês de Janeiro, com exceção do butano”.

De acordo com a ARE, “a subida das cotações de referência dos produtos petrolíferos nos mercados internacionais, durante o mês de Janeiro, deve-se à conjugação de níveis de procura robustos, ao corte da produção da OPEP e, ainda, às tensões geopolíticas no médio oriente”.

A nota de imprensa da ARE indica ainda que “o anúncio feito pelo departamento de energia dos EUA de que os stocks de petróleo sofreram uma redução de cerca de 3,5 milhões de barris também contribuiu para a subida de preços no mês de Janeiro”.

Por outro lado, adianta a ARE, a cotação do câmbio EUR/USD, no último dia (útil) do mês de Janeiro, evidenciou uma apreciação do euro face ao dólar americano na ordem dos 3,86%, o que mitigou o impacto da subida do preço do petróleo no mercado interno, dado que a matéria-prima é negociada em dólares.

Os novos preços máximos de venda ao consumidor final dos combustíveis regulados vigoram de 01 a 28 de Fevereiro de 2018.

