Colmeia debate com famílias estratégias de trabalho na busca de respostas para crianças com deficiência

Cidade da Praia, 27 Jan (Inforpress) – A Associação de Pais e Amigos de Crianças com Necessidades Especiais “Colmeia” inicia o 2018 reunindo-se com famílias com filhos deficientes, na Cidade da Praia, para debater estratégias de trabalho na busca de respostas para crianças com deficiência.

Em declarações à Inforpress para falar da reunião, que tem lugar hoje, na Escola Técnica Cesaltina Ramos, a presidente da Colmeia, Isabel Moniz, realçou a necessidade de se debater o tema, visto que as promessas para melhorar a intervenção terapêutica, segundo ela, são tantas, mas que nunca se concretizem.

“Queremos debater o tema e encontrar respostas que passam por sensibilização da população e nas comunidades, nas terapias e sua comparticipação no sistema contributivo e não contributivo, nas escolas com aprendizado e avaliação, atribuição de pensão da deficiência, transporte e pagamento das consultas hospitalares”, disse.

Ao fim ao cabo, lembrou, são questões que a Colmeia tem colocado ao Governo e aos poderes públicos, sob forma de trabalharem com as áreas transversais que lidam com a matéria na procura das respostas sobre a temática.

Segundo Isabel Moniz, muitas famílias mormente as mais carenciadas com filhos ou membros com deficiências, passam por situações de estigma e outros constrangimentos, que têm prejudicado, sobremaneira, a vivência e a convivência destes em qualquer comunidade.

“Tal situação põe em causa a saúde física e psíquica de um público-alvo que merece a atenção de toda a população, porque na condição de deficiência qualquer um poderá estar, em fracção de segundos”, alertou.

A Colmeia trabalha com famílias com patologias de dificuldades específicas de aprendizagem (dislexia, disgrafia, discalculia, transtornos especifico de linguagem), deficiências sensoriais (auditiva e visual), deficiências intelectuais (síndrome de Down), altas habilidades Intelectuais e sobredotados, entre outras.

PC/CP

Inforpress/fim