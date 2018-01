CNDHC reúne-se esta quarta-feira com ratificação do protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos na ordem do dia

Cidade da Praia, 23 Jan (Inforpress) – A CNDHC vai reunir-se esta quarta-feira para analisar a pertinência da ratificação do protocolo à Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, no âmbito do estabelecimento do Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos.

Segundo nota de imprensa da instituição a que a Inforpress teve acesso, na sua quadragésima reunião plenária a Comissão Nacional para os Direitos Humanos e a Cidadania (CNDHC) vai avaliar ainda as actividades realizadas durante o ano de 2017 e projectar o ano 2018.

Durante a reunião, sublinha a nota de imprensa, serão analisados alguns aspectos relacionados com o funcionamento do Comissariado, nomeadamente, no que se refere aos grupos de trabalho e à necessidade de revisão dos regimentos.

A instituição é composta por 30 comissários, representantes de entidades governamentais, partidos políticos, sindicatos, jornalistas, confissões religiosas e organizações da sociedade civil que cumprem um mandato de três anos (2016-2019), reunindo-se em plenária trimestralmente.

A CNDHC é um organismo que tem por missão contribuir para a promoção, proteção e reforço do respeito pelos Direitos Humanos e a densificação da Cidadania, funcionando também como órgão consultivo das políticas públicas nesses domínios.

A instituição funciona também, como instância de vigilância, alerta precoce, consultoria, monitoramento e investigação em matéria de Direitos Humanos e Direito Internacional Humanitário.

