Clube Desportivo “Acroart” promove I Open Internacional de Ginástica Aeróbica

Cidade da Praia, 24 Abr. (Inforpress) – O Clube Desportivo “Acroart” realiza este domingo, 28, o I Open Internacional de Ginástica Aeróbica & IV Mascote Acroart, evento marcado para o pavilhão desportivo “Vává Duarte”.

Ao que apurou a Inforpress junto da organização, I Open Internacional de Ginástica Aeróbica conta com o concurso das ginastas em representação de Cabo Verde, da Argélia e do Senegal.

Já o IV Torneio Mascote Acroart vai ser disputado a nível nacional, nas disciplinas de ginástica aeróbica e acrobática.

A prova está calendarizada para as 17:00 com a entrada ao preço de 300 escudos para adultos e 200 escudos para as crianças.

Instituído em 2014, o Clube Desportivo Acroart já conta com mais de 50 atletas e já tem o seu nome inscrito em grandes eventos nacionais, sobretudo de carácter cultural, social e desportivo realizados no país.

A Acroart em como objectivo principal de promover e incentivar a prática do desporto, formando atletas de alto nível e cidadãos de respeito, responsáveis, determinados e sobretudo disciplinados através de actividades sociais, recreativas, educacionais, artísticas, culturais e ambientais, e da formação ética e desportiva.

