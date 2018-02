Citi-Habitat transfere gestão Centro Cultural da Ribeira Grande para a câmara municipal local

Cidade da Praia, 06 Fev (Inforpress) – O Centro Cultural da Cidade Velha passa, a partir de hoje, para a gestão da Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago, com o edil local Manuel de Pina a perspectivar já uma “agenda cultural ao longo do ano”.

Em declarações à imprensa, o presidente do município considerado “berço da cabo-verdianidade” disse que a comissão de gestão do referido centro ora empossada vai ter um papel “importante” na aprovação e implementação da agenda cultural.

A gestão da Citi-Habitat, uma das mais antigas Organizações Não-Governamentais cabo-verdianas, com intervenção no sector social, e que esteve na origem deste centro cultural, termina com a passagem de testemunho para a câmara municipal local.

Instado sobre a importância desta infraestrutura, Manuel de Pina disse que se trata de um “grande projecto” que que vai contribuir para “dinamizar o turismo através da cultura”.

“Várias pessoas foram formadas em diversas áreas, formação de que precisávamos para dar corpo à dinamização do turismo no nosso município”, indicou o autarca, destacando que as acções deste projecto vão “perdurar no tempo”.

Para homenagear a União Europeia, entidade financiadora daquele Centro Cultural, a edilidade local decidiu atribuir o nome desta organização continental à praça construída defronte a este espaço, uma vez que, segundo Manuel de Pina, a UE tem “colaborado e defendido toda a causa da Ribeira Grande, nomeadamente na preservação da Cidade Velha como património nacional e internacional”.

Por seu turno, a embaixadora Sofia de Sousa entende que o investimento feito pela União Europeia naquela infraestrutura visa “capitalizar o potencial cultural” do município, com foco nos turistas e nos habitantes do município.

O Centro Cultural da Cidade Velha custou cerca de 289 mil euros, tendo a União Europeia comparticipado com 255 mil euros.

Na hora de transferir a gestão do Centro à câmara local, o presidente da Citi-Habitat, Jacinto Santos, era um homem visivelmente feliz, pelo facto de a ONG que dirige ter ajudado a edilidade na “formação” desta infr-estrutura e definido o instrumento de gestão da mesma, nomeadamente o regulamento do seu funcionamento.

“O grande objectivo é o de fazer que este Centro seja um instrumento de promoção e acção cultural promovido pelo município (da Ribeira Grande de Santiago) e por todos os actores locais e não residentes”, precisou Jacinto Santos, para quem o próximo desafio “é continuar a colaborar com a câmara local para desenvolver a agenda cultural ainda para este ano”.

Santos promete, ainda, no sentido de a Citi-Habitat ser uma espécie de “embaixadora do centro”, ajudando a edilidade na “mobilização de parcerias” para que a citada infra-estrutura tenha projecção não só ao nível de Santiago, como também de Cabo Verde e internacional.

“No âmbito do Centro fizemos boas articulações com o Brasil e o Senegal, através de Gorée, e a equipa de gestão tem um membro que fez uma formação especializada em gestão de espaços culturais no contexto do património, pelo que vai ser uma mais-valia”, acentuou o presidente da Citi-Habitat.

Para Jacinto Santos, a Câmara Municipal da Ribeira Grande pode contar com um “instrumento importantíssimo para ajudar, pela via da cultura, no seu processo de desenvolvimento”.

Inicialmente, o projecto contemplava a formação de seis jovens, mas de acordo com este activista social, foram formados “mais de 250”.

“Com o acordo da União Europeia, reformulámos o projecto inicial de formação e formámos jovens do nível IV e V, o que significa que saíram em condições para exercerem formações profissionais “, revelou.

Pretende-se, adianta Jacinto Santos, que, a partir da chegada dos turistas à Cidade Velha, sejam os guias turísticos locais a tomarem conta dos visitantes, numa “óptica de complementaridade e de promover um turismo inclusivo”.

Paralelamente ao acto de transferência de gestão, o presidente da Citi-Habitat entregou à Câmara da Ribeira Grande uma viatura todo-o-terreno que vai ajudar na dinamização da cultura no concelho.

LC/FP

Inforpress/Fim