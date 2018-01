Cinema: “Arrebatado” é o nome do novo filme do evangelista e produtor João Paulo João

Cidade da Praia, 30 Jan (Inforpress) – O nigeriano João Paulo João, a viver em Cabo Verde desde 2006, pretende gravar no início de Julho, o filme “Arrebatado”, um documentário baseado na evangelização.

O autor de “O meu Coração I e II”, um filme totalmente cabo-verdiano gravado no país em 2007, aventurou-se em 2008 em gravar uma longa-metragem intitulado “Soraya” com parte da história a decorrer na localidade de Longueira, em São Lourenço dos Órgãos, e a outra parte na Nigéria.

Entretanto, devido às dificuldades encontradas no seu próprio país, João Paulo João teve de abandonar o projecto, mas promete voltar a dar continuidade ao mesmo.

Transcorridos 10 anos, João Paulo João quer voltar a dar o seu contributo no mundo cinematográfico cabo-verdiano com o documentário “Arrebatado”, baseado na evangelização, isto é, na pregação do Evangelho Cristão (a mensagem da salvação em Jesus de Nazaré segundo a fé cristã).

O filme que irá ter 1:20 minutos preocupa essencialmente com a evangelização e visa preparar as pessoas para a vinda do Senhor e passar a mensagem de Deus, indicou.

Segundo explicou em declarações à Inforpress, esse filme é uma forma de recolher os subsídios das pessoas religiosas, não importa de que religião, sobre os eventos publicados na Bíblia que vão acontecer no dia do juízo final.

“Vou fazer um conjunto de entrevistas para saber o que os cabo-verdianos pensam sobre os eventos que acontecem nas suas vidas e que estão relacionados com a evangelização e esta recolha vai ser produzida num documentário”, disse.

Apesar de já ter estipulado uma data para o início e término da gravação, entre Julho a Novembro, o produtor disse que espera poder contar com o apoio das organizações religiosas do país e do Governo.

Avançou, no entanto, que por ora, o filme vai contar com o apoio de uma organização religiosa, sediada em Cabo Verde, que está a ultimar o registo e publicação do seu estatuto no Boletim Oficial, a “The Cross of Christ”.

