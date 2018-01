Cidade Velha:  Festival “Nhu Santo Nomi” tem lugar este fim-de-semana sem nenhum encargo financeiro para edilidade

Cidade da Praia, 24 Jan (Inforpress) – O festival “Nhu Santo Nomi” realiza-se este fim-de-semana, 27 e 28, no município de Ribeira Grande de Santiago e terá como o palco central, à semelhança do ano passado, a Ribeira de Cidade Velha.

Em declarações à Inforpress, o vereador da cultura, Domingos Mendes, disse que a novidade deste ano é o facto de o festival ser realizado no seu todo por uma empresa privada, o que coloca a edilidade de fora de qualquer envolvimento financeiro.

No entanto, esclareceu que a Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago vai arcar apenas com o apoio logístico.

Segundo o vereador, essa mudança na modalidade de gestão do festival de “Nhu Santo Nomi” acontece porque a câmara tem outras prioridades, nomeadamente no que concerne à realização de obras de infra-estruturação do município.

Contudo, garante que a expectativa é maior do que nos anos anteriores, não só a nível dos artistas, como também a nível de organização e da segurança que vai contar com o apoio da Polícia Nacional, da Protecção Civil, da Cruz Vermelha e Delegacia de Saúde.

Em termos de espectáculo, conforme indicou a organização, no sábado, 27, atuam os artistas Lejemea, Willy Semedo, Loreta, Kaka di Lidia, Maica Monteiro, Fijus de Belo Freire, e Danny de Shisha e no domingo, Garry, Zé Espanhol, Mannô, Mito Kaskas e Manu “Cocthi Pó”.

Para além desses artistas vão participar também na edição 2018 de “Nhu Santu Nomi”, as Batucadeiras de Fortaleza, Batucadeiras de Pico Leão, Bloku Boys, Gilson Pro, Nunau, Talento Zona, Tavi, Bnene e Os Kwato Panda.

De sexta-feira, 26, até o último dia do festival acontecem também as tradicionais tendas eletrónicas, com a animação de DJ, entre eles, Meno, Jackson, Jigga, Tuffon e Djodjo.

No âmbito das “Festividades de Nhu Santo Nomi di Jesus” e de comemoração do Dia do Município, que se celebra a 31 de Janeiro, estão ainda programadas manifestações de cariz religiosa, atividades desportivas e uma sessão solene da Câmara Municipal local.

OM/FP

Inforpress/Fim

