Cidade Velha: Autarca compromete-se a trabalhar para explorar todo o potencial do município

Cidade da Praia, 31 Jan (Inforpress) – O edil de Ribeira Grande de Santiago, Manuel de Pina prometeu hoje continuar a trabalhar para explorar todo o potencial de desenvolvimento desse município, melhorar a vida das populações e promover Cidade Velha.

O autarca, que falava hoje à imprensa, depois de discursar na sessão solene alusiva ao Dia do Município de Ribeira Grande de Santiago, que se assinala a 31 de Janeiro, afirmou que para além de dar continuidade aos projectos já existentes, vão apostar fortemente em projectos sociais que permitam tornar as famílias, sobretudo mulheres, mais sustentáveis.

“Neste momento estamos a trabalhar na implementação de dois projectos estruturantes, nomeadamente o cadastro social, e banco social com grande impacto social e vai combater o assistencialismo”, assegurou explicando que o cadastro social irá fazer a radiografia das famílias, e o banco social vai levar a solução para a melhoria de vida das famílias.

Manuel de Pina sublinhou que o objectivo do projecto é levantar o auto estima, incentivar, promover e financiar as acções para que as famílias sejam sustentáveis na resolução dos seus problemas desde habitação, educação e saúde.

Segundo o autarca, o balcão único a ser inaugurado no decorrer deste ano, vai permitir a população o acesso a vários serviços, facilitar o atendimento e aquisição de documentos no dia.

“Para além do sector social, vamos investir fortemente na juventude, no desporto, na cultura, criar e melhorar infraestruturas que possam contribuir para melhoria de vida das populações”, acrescentou Manuel de Pina, sublinhando que neste momento o Governo esta engajado em criar condições para um desenvolvimento sustentável dos municípios com igualdades de oportunidades.

Na ocasião, o líder da bancada municipal do Movimento para a Democracia (MpD-poder), Nilton Livramento, reconheceu as dificuldades do município, mas indicou que a câmara tem feito um grande esforço para ultrapassar os constrangimentos que afligem o concelho sobretudo a nível social.

Conforme disse, com o financiamento do Governo vão continuar a trabalhar, aperfeiçoar os projectos em andamento para o desenvolvimento Cidade Velha.

Por seu turno, o presidente da bancada municipal do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV-oposição), Franklin Ramos, considerou que a autarquia continua a trabalhar “muito lento”, “relaxado” com populações a viver na extrema pobreza e em péssimas condições de habitação.

Por outro lado, manifestou a sua preocupação em relação ao programa de mitigação do mau ano agrícola, que no seu entender, está a ser mal-executado e o montante disponibilizado em vales-cheques “é muito pouco e não ajuda os agricultores e criadores de gado em nada”.

“Sendo água um bem essencial, e grande parte da população de Ribeira Grande de Santiago vive da agricultura, é necessário criar infraestruturas ligadas à mobilização de água, mas também criar condições para que os criadores de gado tenham acesso a água “, suscitou frisando que grande parte dos agricultores não tem condições de aceder a um empréstimo bancário.

A sessão solene do Dia do Município de Ribeira Grande de Santiago contou com a presença do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

No âmbito da cerimónia, cinco individualidades receberam o diploma de Mérito e Cidadão Honorário de Cidade Velha.

