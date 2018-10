Ciclismo: “Volta Santiago em Bicicleta” acontece este fim-de-semana com a participação de 38 ciclistas de sete associações

Cidade da Praia, 22 Out (Inforpress) – A Federação Cabo Verdiana de Ciclismo (FCC) realiza nos próximos dias 26, 27 e 28 de Outubro a “Volta Santiago em Bicicleta”, contando com a participação de 38 ciclistas de sete associações e uma equipa da diáspora.

Em declarações à Inforpress, o presidente da FCC, Marques Mendes, disse que a competição vai contar com a participação de ciclistas cabo-verdianos residentes nos Estados Unidos da América.

Adiantou que em termos de confirmação de atletas e deslocação está tudo “a postos” para a realização desta prova, que conta com um orçamento de 1.600 contos, do contrato-programa assinado com a Direcção-Geral dos Desportos (DGD) e do apoio da Câmara Municipal da Praia.

Uma nota de imprensa da FCC chegada à redacção da Inforpress refere que a realização desta “Volta Santiago em Bicicleta” marca uma nova virada na promoção e realização de provas de ciclismo alinhadas com a promoção e o desenvolvimento sustentável do país através do turismo.

“Em cada edição, pretende-se promover uma ilha/município e trazer várias centenas de turistas e algumas dezenas de ciclistas provenientes de diferentes países africanos e europeus, que, por sua vez, arrastam a comunicação social internacional, marcando

uma nova dinâmica no roteiro de provas de ciclismo em Cabo Verde”, lê-se no documento.

A prova será disputada por equipas/regiões desportivas, dividida por etapas, que vão passar por todos os concelhos da Ilha de Santiago.

Etapas da Prova

1ª etapa (Dia 26/10/18)

Cidade Velha (Partida), Gamboa (Praia), Aeroporto da Praia, Santa Cruz, Calheta, Tarrafal, Serra Malagueta (final de etapa).

– Distancia : 98,2 km

2ª etapa (Dia 27/10/18)

Praça do Tarrafal (Partida), Ribeira das Pratas, Figueira das Naus, Assomada, Rincão, Assomada, Picos, Órgãos (Barragem) , Santa Cruz, Calheta (final de etapa).

-Distancia : 104 km

3ª etapa (Dia 28/10/18)

Calheta (Partida), Assomada, Picos, Órgãos, São Domingos, Circular Praia, Palmarejo, Gamboa, 2x (Semáforo, Ponte Vila Nova, Avenida Cidade de Lisboa,Homem de Pedra, Bancada Avenida Cidade de Lisboa – final de etapa).

-Distancia : 95,7 km

OM/JMV

Inforpress/Fim