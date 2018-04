CCB apresenta Cartão de Débito Corporativo aos associados na assembleia geral ordinária

Cidade da Praia, 13 Abr (Inforpress) – A Câmara de Comércio do Barlavento (CCB) apresenta hoje na sua assembleia geral, o Cartão de Débito Corporativo, visando reforçar as relações de parceria entre os empresários que integram a sua rede e os demais actores económicos nacionais.

Em declarações à Inforpress, o presidente da CCB, Belarmino Lucas disse que este cartão corporativo vai facilitar um conjunto de benefícios inerentes ao estatuto dos membros, na base de parcerias estabelecidas com empresas e outras instituições no país, nomeadamente bancárias.

“É tipo cartão vint24 e está ligado a rede de cartões MasterCard que vai propiciar aos sócios da CCB os serviços e benefícios normais de um cartão de débito bancário. O cartão tem inerente algumas facilidades do ponto de vista bancário, nomeadamente benefícios em termos de taxas de juros”, explicou Belarmino Lucas.

Segundo Belarmino Lucas, qualquer taxa que seja negociada por um associado para uma operação bancária, com este cartão tem logo à partida uma redução da taxa de juro.

“Com este Cartão de Débito Corporativo “Cartão do Empresário”, o associado tem também vantagens em termos de comissões e outros benefícios tipo descontos em hotéis, rentacar e outros serviços”, sublinhou Belarmino Lucas.

Belarmino Lucas informou também que a nível internacional, a CCB está em negociação com as redes hoteleiras no sentido de permitir que os seus associados tenham acesso também a descontos com a apresentação deste cartão de débito bancário que poderá evoluir para um cartão de crédito no futuro.

O Cartão do Empresário é um projecto conjunto entre a CCB e Câmara de Comércio de Sotavento (CCS) e que tem como parceiro técnico estratégico da área financeira, o Banco Caboverdiano de Negócios (BCN).

Através desta parceria, o BCN disponibiliza um cartão de débito da MASTERCARD que proporcionará tratamento diferenciado aos empresários associados às duas câmaras, e que pode ser utilizado em vários estabelecimentos espalhados pelo mundo, incluindo um pacote de seguros com diferentes coberturas.

Este cartão é um instrumento que facilitará também as compras online, viagens internacionais, para além de descontos no seio de um grupo alargado de empresas, lê-se num documento da CCB.

A assembleia geral da CCB tem como objectivo discutir o plano de actividades de 2018, analisar e aprovar o relatório de actividades e contas de 2017 que inclui o balanço e pareceres da auditoria e conselho fiscal, refere a convocatória a que Inforpress teve acesso.

JL/FP

Inforpress/Fim