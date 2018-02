Caso de pessoas desaparecidas: Governo pede tranquilidade e serenidade e diz que “o crime não tem nacionalidade”

Cidade da Praia, 09 Fev (Inforpress) – O Governo reafirmou hoje a sua solidariedade para com os familiares das pessoas que se encontram desaparecidas no País, mas pede tranquilidade e serenidade à população, garantindo que a “Justiça está a fazer de tudo para as encontrar”.

O apelo do Governo veio através do ministro de Estado e porta-voz do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire, que alertou, entretanto a todos no sentido de estarem naturalmente atentos, porque “os tempos são outros”.

Mesmo assim, o governante disse ser importante, neste momento, que se mantenha muita serenidade, “para que a justiça possa fazer o seu trabalho com tranquilidade”, frisou.

Fernando Elísio Freire exortou todos os cabo-verdianos a estarem atentos, porque, conforme sublinhou, o cabo-verdiano é “um povo universal, amigo de todos”, tendo, no entanto, se demarcado do frenesim que e criou esta quinta-feira à volta de um cidadão chinês que estaria a ser acusado por elementos da população, de estar envolvido neste caso de desaparecimento de crianças.

O governante manifestou toda a sua solidariedade para com o povo chinês, tendo asseverado que o “crime não tem nacionalidade” e que “Cabo Verde é um país universal, e por isso, todos devem ser tratados de igual forma”.

“Vamos deixar a justiça fazer o seu trabalho, com tranquilidade”, enfatizou o ministro, sublinhando que as pessoas devem estar atentas aos que os rodeiam, mas sem se deixar levar a caminho que não seja o melhor para a história e cultura de Cabo Verde, recordando que o cabo-verdiano é um povo com milhares de emigrantes lá fora.

Esta quinta-feira, a Polícia Nacional teve de intervir no bairro de Achadinha para socorrer um cidadão chinês que estava a ser acusado de tentativa de roubar crianças, numa zona bastante movimentada, situação prontamente desmontada pelas autoridades policiais que confirmaram que o cidadão estrangeiro estaria apenas aguardando pela chegada do socorro, devido a uma avaria verificada na sua viatura.

No espaço de aproximadamente seis meses, Agosto de 2017 e 03 de Fevereiro do ano em curso, pelo menos cinco pessoas, entre as quais quatro crianças, foram dadas como desapreciadas, e apesar das investigações da Polícia Judiciária nenhum dos casos ficou esclarecido até ao momento.

Edine Jandira Robalo Lopes Soares, 19 anos encontra-se desaparecida juntamente com um bebé, desde Agosto, depois de ter deixado a casa em Achada Grande Frente, ao qual se seguem Edvânia Gonçalves, de 10 anos (Eugénio Lima) e os primos Clarisse Mendes (Nina) de 09 anos e Sandro Mendes (Filú) de 11 anos (Achada Limpo), todos nos arredores da Cidade da Praia.

