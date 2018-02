Carnaval: Autarquia cumpriu com os compromissos para melhorar o Carnaval na Cidade da Praia – vereador 

Cidade da Praia, 09 Fev (Inforpress) – O vereador da Cultura da Câmara Municipal da Praia garantiu hoje que a edilidade cumpriu “quase na íntegra” os compromissos assumidos com a liga dos grupos carnavalescos para a criação de condições para mais uma festa de Carnaval.

António Lopes da Silva falava aos jornalistas durante uma conferência de imprensa, na Cidade da Praia, em que declarou que desde o ano passado a edilidade vem trabalhando para “organizar e dar mais dinâmica” ao Carnaval 2018.

Uma das primeiras medidas, informou, foi a formação dos grupos com o sambista brasileiro, Dudu Nobre, que partilhou a experiência do Carnaval do Brasil, e, em seguida, foi a criação de uma liga dos grupos carnavalescos da Praia, em que foi definido o papel de cada parceiro na organização do Carnaval.

Por parte da câmara, indicou, conseguiram cumprir “quase na íntegra” os compromissos, como criar as condições para que os grupos desfilassem, designadamente a preparação da Avenida Cidade Lisboa, com a retirada dos separados, aquisição de bancadas para cerca de mil pessoas, mais iluminação nos 500 metros da avenida e a instalação de um sistema de som.

Este ano, informou, os seis grupos receberam um apoio no valor de 600 contos, tiveram apoio na construção dos estaleiros, e ainda receberam um conjunto de equipamentos de batucada.

“O nosso grande parceiro é a liga de Carnaval da Praia que está a afirmar-se como uma associação de grupos com vontade de tornar o Carnaval da Praia com mais qualidade. O Carnaval na Cidade da Praia tem vindo a evoluir desde 2008, mas este ano estamos a dar um salto mais ainda, e isso deve as lições tiradas na formação com Dudu Nobre”, frisou.

Para o vereador, todo o investimento feito no Carnaval “valeu a pena”, pois isso é mais um passo para promover à Cidade da Praia como destino turístico, como a Cidade “mais cool” a nível da África e como membro da Cidade Criativa da UNESCO.

Por parte do Ministério de Cultura, a autarquia recebeu “apenas 800 contos”, informou.

António Lopes da Silva, garantindo que está tudo a postos para os três dias de desfiles, que iniciam no dia 10, com as crianças do pré-escolar, prossegue no dia 11 com as escolas e grupos de segunda escalão e no dia 13, entram na Avenida Cidade de Lisboa o desfile com os grupos seniores.

No desfile de pré-escolar participam três jardins particulares e 800 crianças dos jardins da câmara municipal, e no desfile do dia 11 participam duas escolas, o agrupamento do Centro Educativo Coração de Jesus e o Agrupamento III.

A novidade deste ano, segundo o vereador, é a divisão dos grupos em dois escalões, em que na primeira divisão participam no concurso os seis grupos seniores, Samba Jó, Estrela da Marinha, Vindos do mar, Vindos d´África, Inter Vila e Bloco Afro Abel Djassi, e na segunda divisão os grupos Maravilha do Infinito e Jovens de Vila Nova.

Na segunda divisão também haverá concurso em que o primeiro classificado sobe para o primeiro escalão e o último classificado da primeira divisão desce para a segunda.

O prémio deste ano é de 2 mil contos e os vencedores serão conhecidos no mesmo dia, pois foi destacado uma equipa de 27 jurados para fazer a avaliação dos grupos.

Para melhorar a segurança, informou que a câmara reuniu-se com a Polícia Nacional que vai garantir a segurança na avenida, e ainda haverá envolvimento dos voluntários da Cruz vermelha e dos bombeiros.

Face ao caso de desaparecimento de crianças na Cidade da Praia, António Lopes da Silva declarou que a autarquia criou um grupo de voluntário para estar atento e acompanhar as crianças, que possivelmente poderão perder-se durante o desfile.

As pessoas que queiram ter acesso às bancadas, que custaram cerca de 3 mil contos, vão ter que desembolsar uma quantia de 300 escudos (para adulto e crianças), cujos bilhetes vão ser postos à venda a partir de hoje, no Estádio da Várzea e no Cinema do Platô.

O valor da bilheteira da bancada que fica ao lado do Auditório Amílcar Cabral vai reverter-se a favor da liga.

AM/AA

Inforpress/Fim