Carnaval 2018: Vereador da Cultura garante que autarquia da Praia nunca prometeu aumentar apoios, mas sim melhorar condições

Cidade da Praia, 23 Jan (Inforpress) – O vereador da Cultura, da Câmara Municipal da Praia, António Lopes da Silva, disse hoje que a autarquia nunca prometeu aumentar o apoio para os grupos, mas sim criar condições para que este ano haja um melhor carnaval na capital do País.

O autarca reagia assim às afirmações dos grupos carnavalescos da Cidade da Praia, que se manifestaram recentemente “profundamente indignados” com o presidente da câmara que, segundo eles, “tinha prometido criar condições de trabalho aos carnavalescos e aumentar o apoio para o desfile deste ano”.

“O presidente nunca disse que ia aumentar os recursos para os grupos, mas sim investir mais verbas para melhorar o Carnaval. Quem está indignado sou eu, uma vez que falei directamente com os responsáveis dos grupos e ficou bem claro qual seria o papel e a responsabilidade de cada um”, sublinhou, lembrando que a Câmara da Praia prometeu criar condições para que este ano a cidade capital tenha um Carnaval “diferente”.

Em declarações à Inforpress, o vereador adiantou que para tal, a autarquia realizou em Agosto do ano passado, um workshop com o sambista Dudu Nobre com o fito de ajudar os grupos carnavalescos na elaboração deste “novo Carnaval” e sensibilizá-los que a organização da festa de Rei Momo não é da responsabilidade da câmara, mas sim, de quem o realiza.

António Lopes da Silva, disse que depois desta formação, os grupos criaram a Liga das Associações do Carnaval da Praia com o intuito de trabalhar em prol do desenvolvimento e melhoria do Carnaval e grupos no município da Praia.

“A câmara ficou com a responsabilidade de trabalhar para adaptar a Avenida Cidade de Lisboa, de modo a permitir que os grupos desfilem com mais facilidade, adquirir novas bancadas, criar condições a nível de logística (cercar e limpar os estaleiros onde os grupos pudessem preparar os andores) “, explicou, indicando que questões que dizem respeito à electricidade ficam a cargo de cada grupo.

Lopes da Silva, explicou ainda, que para a aquisição das bancadas, adaptação da avenida e montagem de toda a estrutura do Carnaval, a câmara vai gastar cerca de 20 mil contos, tendo indicado que essas intervenções vêm ao encontro das reivindicações apresentadas pelos grupos carnavalescos da capital.

“Os 200 mil escudos da primeira tranche foram disponibilizados em Dezembro do ano passado, e na última sexta-feira os grupos receberam mais 300 contos”, revelou António Lopes da Silva, sublinhando, contudo, que a autarquia vai acompanhar no terreno os trabalhos de preparação dos grupos e que, se for necessário, poderá haver um aumento de apoio.

Para alcançar o tão desejado Carnaval “diferente”, o vereador defende que é preciso o envolvimento de todos, onde a autarquia tem a sua parte a cumprir, a Liga das Associações do Carnaval da Praia, as empresas e o Governo central, a parte deles, ou seja, que é um processo que requer uma colaboração mútua, espírito de compreensão e acima de tudo que haja sinceridade e que cada um cumpra com o prometido

Entretanto, indicou que para o desfile deste ano, o bloco principal conta com seis grupos, nomeadamente Estrela da Marinha, Inter Vila, Vindos d´África, Vindos do Mar, Sambajo e Bloco Afro Abel Djassi, o que no seu entender é muito bom para a Cidade da Praia.

“Os responsáveis já estão a par desta situação e nos próximos anos vamos trabalhar no sentido de reduzir o número de grupos oficiais sendo que quatro é suficiente para melhorar a performance, a qualidade e criatividade”, precisou o vereador que disse estar convicto de que os 700 mil escudos que pretendem dar aos grupos é pouco, mas desafiou os responsáveis a começarem a preparar o Carnaval com alguma antecedência e que não esperem que as coisas “caiam do céu”.

Em relação aos 800 mil escudos disponibilizados pelo Ministério da Cultura e Indústrias Criativas para atribuição de prémios, António Lopes da Silva disse que a verba é irrisória uma vez que o conjunto de prémios ultrapassa 1500 contos, e manifestou o seu desagrado face ao “peso e medidas diferentes” implementadas pelo ministério em relação ao Carnaval da Praia, São Vicente e São Nicolau.

Indicou também que este ano o apoio para o desfile carnavalesco do pré-escolar e do Ensino Básico Integrado (EBI) ultrapassa os mil contos.

Relativamente aos temas, a Inforpress apurou que o Bloco Afro Abel Djassi irá debruçar-se sobre a “História de Cabo Verde no mundo”; Sambajo, “Maravilhas do Universo”; Vindos de Africa “Mãe África”; Estrela Marinha “Roma Antiga”; Inter Vila, “30 anos de Inter Vila” e Vindos do Mar, “Pão e Fonema”.

