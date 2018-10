Cantor cabo-verdiano Kido Semedo lança novo vídeo-clip na próxima semana em Portugal

Cidade da Praia, 21 out (Inforpress) – O cantor cabo-verdiano Kido Semedo apresenta o seu novo video-clip a música “Tarraxo Nervoso” ao estilo “Tarraxinha”, que faz parte do seu EP (disco de vinil- formato digital) “Deixa-me Tocar”.

Este novo trabalho surge após a apresentação do primeiro video-clip da música “Hoje Aceito”, extraída também do “Deixa-me Tocar”.

“O videoclipe é simples, mas transmite glamour, sensualidade e muita qualidade tanto a nível de produção/realização, mas também a nível musical”, destaca em nota a Kido Semedo Productions.

O mesmo documento revela ainda que o vídeo teve a produção executiva de KSP Productions e a realização ficou a cargo da produtora Bem BemWorkz, uma empresa angolana “com muita qualidade na produção.”

O lançamento oficial de “Tarraxo Nervoso” será no dia 23 de Outubro em Portugal e estará disponível no canal oficial do artista no Youtube, Kidosemedo TV. O mesmo passará a ser emitido nos canais televisivos de Portugal, Cabo Verde, Angola, Moçambique e nos canais internacionais.

