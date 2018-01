Candidatos à eleição na Uni-CV apresentam suas ideias à comunidade académica no debate de hoje

Cidade da Praia, 12 Jan (Inforpress) – Os quatro candidatos à eleição reitoral da Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) vão ter a oportunidade de apresentar as suas ideias à comunidade académica, esta sexta-feira, 12, na Cidade da Praia, no primeiro dos três debates agendados.

O debate, promovido pela comissão eleitoral, ocorre no quadro dos nove dias da campanha para a eleição marcada para dia 19 de Janeiro, em que a Universidade de Cabo Verde (Uni-CV) vai escolher o próximo ou a próxima reitora da instituição, entre Judite Nascimento, Artur Furtado, Eurídice Monteiro e Corrine Almeida.

O debate, conforme a comissão eleitoral, acontece a partir das 15:00 no auditório do Campus do Palmarejo e, de acordo com as regras estabelecidas, em concordância com os representantes das candidaturas, cada candidato terá dez minutos para apresentar o seu respectivo programa de acção.

Após a apresentação, o público presente poderá formular questões, sendo que estão previstos quatro blocos de perguntas, em que cada candidato terá cinco minutos para resposta, num debate que será moderado pelo jornalista da Rádio de Cabo Verde, Júlio Vera Cruz, e terá a transmissão em directo pela Uni-TV.

O segundo debate está agendado para o dia 15 de Janeiro no Campus da Ribeira de Julião e o último previsto para o dia 16 do corrente na Televisão de Cabo Verde (TCV).

Nesta eleição, Judite Nascimento, da Faculdade de Ciências e Tecnologia e eleita nas primeiras eleições realizadas na Uni-CV, em 2014, é candidata à sua própria sucessão, com a candidatura sob o lema “Por uma universidade integradora, inovadora e empreendedora, avancemos juntos”.

Eurídice Monteiro, da Faculdade de Ciências Sociais, Humanas e Artes, apresenta-se com o lema “Mudar é preciso: para uma universidade aberta à sociedade cabo-verdiana e suas instituições e ao mundo”, enquanto Corrine Almeida, professora da Faculdade de Engenharia e Ciências do Mar, tem como lema “Rebeldia pela causa Uni-CV”, e Arthur Tavares Furtado, da Escola de Negócios e Governação, tem como lema “Uma nova visão”.

