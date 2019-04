Campeonato Nacional: Oásis empata com Varandinha (2-2) mas conserva liderança do grupo com cinco pontos

Cidade da Praia, 20 Abr (Inforpress) – As equipas do Oásis e Varandinha empataram, a duas bolas, em partida da terceira jornada do grupo C, do nacional de futebol, realizada esta tarde no Estádio Marcelo Leitão, na ilha do Sal.

Numa partida muito bem disputada, os salenses inauguraram o marcador no dealbar da partida por intermédio de Rody, mas a formação tarrafalense conseguiu o empate ainda antes do final da primeira parte, através do avançado Zuky.

Na etapa completar Zuky do Varandinha bisou na partida, mas aos 63 minutos, o defesa central Geja do Oásis colocou o seu nome na lista dos marcadores, fazendo o empate que deixa a equipa dos campeões da ilha do Sal na liderança do grupo, com cinco pontos.

Na outra partida desta poule, o Celtic, campeão de Santiago Sul, empatou, a zero, com os Onze Estrelas, da Boa Vista, em jogo realizado no Estádio da Várzea.

Na classificação, concluída a primeira volta da fase de grupos, o Oásis lidera com cinco pontos, seguido dos Onze Estrela (04), Celtic (03) e Varandinha (02).

Na próxima jornada, a quarta, o Varandinha recebe, no Estádio Municipal do Tarrafal o Oásis, enquanto o Celtic vai à Ilha da Boa Vista defrontar os Onze Estrelas, no Estádio Arsénio Ramos.

Resultados parciais da terceira jornada:

Grupo B: Santo Crucifico 0 x Académico 83- 0.

Grupo C: Celtic 0 X Onze Estrelas 0.

Oásis Atlântico 2 X Varandinha 2.

Golo Rody (5′) e Geja (63′) – Zuky (15′) e (49′).

Jogos de domingo, 21 de Abril:

Grupo A

Académica da Praia x Académica Porto

Académica do Fogo x Mindelense.

Grupo B

Sporting da Brava x Ultramarina.

OM/FP

Inforpress/Fim