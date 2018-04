Campeonato nacional: Foguetões e Scorpions de Santa Cruz jogam hoje à tarde com olhos postos nos três pontos

Ribeira Grande, 14 Abr (Inforpress) – As equipas do Foguetões e do Scorpions jogam hoje à tarde, no estádio João Serra, com o objectivo de arrecadarem os três pontos em disputa nessa partida da segunda jornada do campeonato nacional de futebol.

O treinador do Foguetões, Palela, disse à Inforpress que a sua equipa está “confiante, na máxima força e preparada para ganhar mais três pontos” em disputa no jogo desta tarde pelo que espera dar uma alegria aos adeptos do Foguetões e ao público da região norte de Santo Antão.

“Interessa-nos fazer um bom jogo e isso significa conseguir mais três pontos”, disse Palela , que espera defrontar um adversário “bastante forte que espera conseguir os três pontos em Santo Antão e podem consegui-lo se nós não tivermos mais atitude”, adiantou Palela.

“Cabe-nos a nós trabalhar dentro do campo para mostrar que nós é que queremos os três pontos”, concluiu Palela.

Por seu lado, o treinador Pulumpa, do Scorpions de Santa Cruz, disse à Inforpress que a sua equipa “está tranquila, depois de uma viagem desgastante, mas que equipa acordou tranquila e concentrada e cheia de moral para o jogo de logo à tarde”.

“A nossa expectativa é dar o melhor de nós para atingir o nosso objectivo que passa por uma vitória”, disse Pulumpa, que quer regressar a Santa Cruz com mais três pontos da conta da equipa.

O Jogo começa às 16:00s e será dirigido por um trio vindo de São Vicente, liderada pelo árbitro central Jandir Silva Rocha, auxiliado por Wilson Fernandes e Elisandro Teixeira Dias, o quarto árbitro é local e chama-se João Brandão.

HF/JMV

Inforpress/Fim