Campeonato CV: Anilton Bartolomeu, Santo Antão Sul, apita Palmeira x Sporting da Praia

Cidade da Praia, 14 Abr. (Inforpress) – Um trio de arbitragem de Santo Antão Sul, liderado por Anilton Bartolomeu, vai dirigir o jogo da segunda jornada do campeonato de Cabo Verde, domingo, na ilha do Sal, entre o Palmeira e os campeões em título do Sporting da Praia.

A partida, no Municipal Marcelo Leitão, realiza-se às 14:00 de domingo, e nilton Bartolomeu vai estar coadjuvado por Daniel Brito e Fredilson Lopes.

O outro jogo desta Poule C, realiza-se também domingo, à mesma hora, no Municipal do Maio, e coloca frente a frente o Barreirense e o Vulcânico do Fogo, partida a ser dirigida por um trio de Santiago Norte, chefiado por Luizito Sanches, auxiliado por Nedil Vaz e Anilton Correia.

Já para ao Grupo A, o árbitro central Nelson Lopes, de Santo Antão Sul, vai à ilha de São Vicente dirigir o jogo no Estádio Adérito Sena entre o Mindelense e o Sal-Rei da Boa Vista, agendado para às 14:00 deste sábado.

Para o mesmo grupo, um trio de São Nicolau, liderado Jaime Figueiredo, desloca-se a Santo Antão Sul para a dirigir o jogo no Municipal Porto Novo entre a Académica Porto Novo e Académica da Praia, às 14:00 de hoje.

Para o Grupo B, Fabrício Duarte, de Santiago Sul, apita às 14:00 deste sábado o jogo em São Nicolau entre Belo Horizonte e Morabeza da Brava, ao passo que Jandir Rocha, de São Vicente, dirige, em Santo Antão Norte, o embate entre os visitados do Foguetões e os visitantes do Scorpions de Santa Cruz.

