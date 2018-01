Câmara de Santa Catarina tem realizado “investimentos significativos” na área social – vereadora

Assomada, 17 Jan (Inforpress) – A Câmara Municipal de Santa Catarina tem realizado “investimentos significativos” na área social, nomeadamente ao nível de diversos programas nos sectores da educação, habitação social, formação profissional e saúde.

A afirmação é da vereadora do Desenvolvimento Social, Isabel Monteiro, manifestando a intenção da autarquia duplicar as acções realizadas em 2017 para este ano, nos mais diversos programas.

“Fazemos um balanço positivo do ano, ora findo, sabendo que estávamos no início e tínhamos muitos desafios, mas dentro das nossas possibilidades, realizamos vários actividades no município”, disse a autarca em declarações à Inforpress.

Distribuição de cestas básicas, assistência médico-medicamentosa, aquisição de óculos, apoios funerários, em transporte escolar e propinas, na construção de casa e reabilitação de alguns e raiz, são, segundo Isabel Monteiro, alguns feitos de 2017.

Nesse sentido, informou que a câmara reabilitou 200 casas, apoiou 250 alunos do ensino secundário e 10 jovens do ensino privado, com transporte escolar e pagamento de propina, respectivamente, e distribuiu várias cestas básicas mensais a um número elevado de famílias, em que cerca de 30 pessoas recebem apoios pontuais mensais.

No ensino superior, incluindo formação profissional, a edilidade apoio 78 jovens, e no ensino superior dá apoio pontual ao transporte e alguns ajustes para pagamento de propina.

Já para este ano, face ao mau ano agrícola, disse que a autarquia santa-catarinense “desenhou” a Loja Social, que vai dar respostas, de forma célere, às famílias mais vulneráveis, e que espera ter a funcionar antes do mês de Maio.

“Para este ano, queremos ultrapassar o número as acções do ano anterior em todas as áreas da nossa vereação (educação, habitação, saúde, formação profissional) e aumenta-las em dobro”, perspectivou.

Em relação ao programa habitacional, Isabel Monteiro destacou o “djunta mon” (juntar as mãos) da comunidade em 2017, iniciativa que a autarquia pretende dar continuidade.

Ajuntou a mesma fonte, que para este ano tencionam abranger mais famílias, destacando o recrutamento de mão-de-obra local face ao mau ano agrícola para trabalhos de reabilitação de casas.

A vereadora do Desenvolvimento Social da Câmara de Santa Catarina promete também uma “atenção especial” à Educação, no sentido de minimizar o abandono escolar, resultante do mau ano agrícola, reabilitar o parque infantil de Achada Riba e construir novos parques para as crianças e adolescentes.

FM/CP

Inforpress/Fim

Gostar disto: Gosto Carregando...