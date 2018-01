Câmara Municipal dos Mosteiros reúne-se com líderes associativos para implementação do plano de emergência

São Filipe, 18 Jan (Inforpress) – O presidente da câmara dos Mosteiros, Carlos Fernandinho Teixeira, reúne-se hoje com os líderes associativos do município para, em conjunto, analisar o plano de emergência para a mitigação do mau ano agrícola e a sua implementação.

Este encontro enquadra-se nos contactos que a edilidade dos Mosteiros tem tido com a população, no âmbito da presidência aberta iniciada no ano passado, e cujo objectivo é aproximar a administração local dos munícipes para a promoção do diálogo e a participação dos cidadãos na tomada das decisões.

Além deste encontro agendado para esta quinta-feira com os líderes associativos do município, Carlos Fernandinho Teixeira, que já retomou as funções após uma ausência por questões de saúde, reuniu-se quarta-feira com munícipes da localidade de Relva, extremo sul do município, para os informar sobre as realizações inscritas no plano de actividades para 2018 e as prioridades para o primeiro trimestre deste ano, assim como auscultar a população local sobre os problemas existentes.

Na segunda-feira, 23, a autarquia promove um encontro com pescadores e outros profissionais do sector das pescas, que contará com a participação do padre Ottavio Fassano, dirigente da Associação de Solidariedade e Desenvolvimento Económico (ASDE), que é promotor de um projecto que visa o melhoramento da segurança e das condições de vida dos pescadores da ilha do Fogo, cobrindo os três municípios.

