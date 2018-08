Câmara Municipal de São Vicente investe 76 mil contos em projectos de reabilitação da rede de esgotos

Mindelo, 17 Ago (Inforpress) – A Câmara Municipal de São Vicente anunciou hoje investimentos em curso na ordem dos 76 mil contos num “amplo projecto” de melhoramento e reabilitação da rede de esgotos da cidade do Mindelo, financiado pelo Fundo do Turismo.

O anunciou foi marcado pela entrega de um camião zero quilómetros de desobstrução de esgotos, com custo avaliado em 29 mil contos, e pela instalação e arranque de duas novas “bombas potentes de elevação”, nas estações de águas residuais do Caizinho e do Lazareto.

O investimento de 76 mil contos, para além das duas bombas e do carro de desobstrução

de esgoto, engloba ainda dois camiões basculantes, dois camiões de lixo e uma retro-escavadora, para além de fardamentos e outros equipamentos.

Conforme o vereador Rodrigo Martins, as duas bombas vão “melhorar consideravelmente” a bombagem das águas residuais produzidas na cidade até a Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), da Ribeira de Vinha, que, por seu lado, tem em vias de arrancar um outro projecto de melhoria da qualidade da água que é ali tratada e utilizada na agricultura.

O presidente da câmara, na ocasião, lembrou que a melhoria do serviço de ambiente e a aquisição de equipamentos é um desiderato que vem do inicio do seu mandato e que o objectivo é “melhorar gradualmente” a “qualidade de vida” dos munícipes.

O projecto passa também, assinalou Augusto Neves, pela renovação das caixas e das tubagens da rede de esgotos da cidade, pois a mesma foi construída em 1986, e, por isso, está a necessitar de “alguma melhoria”.

“Vamos continuar a melhorar o sistema de saneamento na ilha com esses equipamentos e outros projectos em carteira, rumo a uma cidade saudável e a uma melhor saúde pública”, assinalou a mesma fonte, uma forma, concluiu, de “potencializar” a ilha e transformá-la num pólo “mais atractivo” e trazer “mais recursos” para os sanvicentinos.

AA/JMV

Inforpress/Fim