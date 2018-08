Câmara Municipal de Santa Cruz arranca com 1ª semana de férias desportivas Verão 2018

Pedra Badejo, 21 Agos (Inforpress) – A câmara municipal de Santa Cruz arranca hoje com a 1ª semana da II edição de férias desportivas de Verão sob o lema “educar para cidadania”, para crianças e adolescentes de 5 aos 16 anos de idade.

O director do Desporto da autarquia, Edmilson Tavares, disse que o objectivo da semana é ocupar crianças e adolescentes com várias actividades de carácter social, educativa e cultural e, também, promover o trabalho e a aprendizagem colaborativa e permitir às crianças aquisição de novos saberes comportamentais, através do desporto.

Segundo o responsável, este ano contam com participação de cerca de 150 crianças e adolescestes e de 30 crianças do Instituto Cabo-verdiano de Crianças e Adolescentes (ICCA) e, por isso, estão “satisfeitos e contentes ” com o número de participantes.

Acrescentou ainda que durante a semana irão acontecer várias actividades como olimpíada de praia, novo método de ensino através de desporto, com prioridades para a educação moral e cívica, educação plástica, matemática, geografia e actividades tradicionais tais como “canequinha” e “tacada”, dentre outros que com o passar dos anos vêm perdendo a sua prática.

Frisou que as crianças e adolescentes também vão participar no concurso de desenho e redacção cujo tema é “a vida marinha”.

Segundo o director do Desporto a câmara encontra-se a trabalhar por faixa etária e cada grupo terá a sua modalidade como kids atléticos, jogos de “canequinha” e psicomotricidade infantil.

Salientou que essas crianças vão ter oportunidades de conhecer histórias dos Rabelados de Porto Madeira, um pouco sobre a Educação Ambiental e, principalmente, a vida marinha.

De uma forma geral, espera-se que, com esta iniciativa, os participantes passem a valorizar mais a educação física, visto que esta “ajuda muito” na aprendizagem das outras áreas disciplinares, “mais interesse” pelas questões ligadas a cidadania, o desenvolvimento do espírito criativo e estimular a diversão e o convívio, destacou Edmilson Tavares.

A primeira semana de férias desportivas Verão 2018, que iniciou hoje, vai também acontecer em outras localidades como Achada Laja, Cancelo, Achada Bel Bel e Renque Purga, e terminar em Achada fazenda.

