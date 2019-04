Câmara Municipal da Praia promove 2ª edição da formação “Liderança Desportiva Comunitária”

Cidade da Praia, 24 Abr (Inforpress) – A Câmara Municipal da Praia (CMP) realizou hoje a segunda edição da formação “Liderança Desportiva Comunitária”, um projecto que está inserido no âmbito do lançamento da primeira edição do evento desportivo “Jogos da Cidade”.

De acordo com uma nota de imprensa da CMP, a referida formação, que aconteceu no Centro de Estágio da Federação Cabo-verdiana de Futebol, foi destinada aos dirigentes e líderes comunitários desportivos dos diferentes bairros da Cidade da Praia.

Foram apresentados temas como funcionamento, regras de participação nos Jogos da Cidade, além de conteúdos relacionados com ética e fair-play, olimpismo e seus valores e aspectos sobre a liderança.

Outros temas foram abordados, nomeadamente criação, organização e administração de um clube ou de uma associação, gestão financeira, organização de uma competição ou evento desportivo, comunicação, publicidade e doping no desporto.

O objectivo dos Jogos da Cidade é, segundo os promotores, contribuir para o desenvolvimento duradouro e integral do indivíduo e das diversas modalidades desportivas na Cidade da Praia.

A 1ª edição do evento acolherá as modalidades de andebol feminino, atletismo masculino e feminino (100m, 200m, 400m, estafeta sueca, saltos em cumprimento e corrida de estrada 5km facultativo), basquetebol masculino, futebol de 11 masculino e de sete feminino, karaté e boxe, também nas categorias masculino e feminino.

HR/JMV

Inforpress/fim