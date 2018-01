Cabo Verde vai ser galardoado com Medalha de Honra Internacional do IPB

Cidade da Praia, 26 Jan (Inforpress) – Cabo Verde vai ser laureado segunda-feira, com a Medalha de Honra Internacional do IPB 2018 pela “excecional contribuição” para o progresso, bom nome e prestígio internacional do Instituto Politécnico de Bragança (IPB).

Para receber a medalha, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, deslocar-se-á domingo à Bragança, Portugal, para participar na cerimónia comemorativa dos 35 anos do Instituto.

Durante a sua estada em Bragança, Ulisses Correia e Silva vai manter um encontro com os alunos cabo-verdianos, bem como uma reunião de trabalho com o ministro da Ciência Tecnologia e Ensino Superior do Governo de Portugal.

No período da tarde, o chefe do Governo participará na inauguração da exposição de pintura subordinada ao tema “Cabo Verde”, da pintora transmontana Graça Morais.

PC

