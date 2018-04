Cabo Verde quer certificar pista do Estádio Nacional para acolher provas internacionais

Cidade da Praia, 13 Abr (Inforpress) – As autoridades desportivas cabo-verdianas estão a trabalhar junto da Federação Internacional de Atletismo (IAAF) no sentido da certificação da pista do Estádio Nacional, permitindo deste modo que essa infraestrutura desportiva possa acolher as provas internacionais.

A informação foi avançada hoje pelo ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, na sessão de abertura da VII Conferência do Conselho Nacional do Desporto, que se realiza no Estádio Nacional, tendo revelado ainda que parcerias estão também encetadas com a Federação Cabo-verdiana de Atletismo, no sentido de dar os passos suficientes para a materialização deste projecto.

O governante disse, na ocasião, que se pretende fazer do Estádio Nacional uma “plataforma de organização de eventos internacionais” e admite ser a responsabilidade do Governo criar todas as condições para que o desporto cabo-verdiano tenha sucesso.

Fernando Elísio Freire, avançou também que o Executivo está empenhado na construção de dois polidesportivos, um no Tarrafal de Santiago e o outro na Ribeira Grande de Santo Antão, bem como ajudar no arrelvamento de um conjunto de campos nos municípios que ainda não possuem esse tipo de infraestruturas, de que são exemplos os concelhos dos Órgãos, de São Salvador do Mundo e Ribeira Grande de Santiago.

O ministro prometeu ainda para os próximos tempos, investimentos fortes no “desporto de combate” ao mesmo tempo que incentivou os presidentes do Comité Olímpico Cabo-verdiano e do Comité Paralímpico de Cabo Verde a se candidatarem a cargos internacionais, garantindo que o Governo fará as “influências possíveis” para que Cabo Verde possa desenvolver o seu desporto internacionalmente.

SR/FP

Inforpress/Fim