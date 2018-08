Cabo Verde ganha prémio de segurança no Concurso Internacional de Robótica “First Global” na Cidade do México

Cidade da Praia, 09 Ago (Inforpress) – Cabo Verde foi distinguido com o prémio de segurança na segunda edição do Concurso Internacional de Robótica, denominado “First Global Challenge” (FGC), que decorreu dos dias 16 a 18, na Cidade do México.

Três alunos da Escola Industrial e Comercial do Mindelo (São Vicente), e uma coordenadora, representaram Cabo Verde neste evento que convida uma equipa de todas as nações para participar de um evento robótico internacional.

Em declarações à Inforpress, a coordenadora da equipa cabo-verdiana, Deborah Vera-Cruz, disse que Cabo Verde recebeu esse prémio porque o robot montado pelos alunos cumpriu todos os requisitos de segurança definidos pela organização.

“É um grande feito para nós porque só tivemos uma semana para o montara o robot, enquanto os outros países tiveram vários meses para faze-lo”, disse Deborah Vera-Cruz, lamentando o atraso da chegada dos kits a Cabo Verde bem como em conseguir o financiamento.

Em relação à classificação, informou que Cabo Verde ficou no 105º lugar, num conjunto de mais de 180 países, que, segundo a coordenadora da equipa cabo-verdiana, têm melhores condições técnicas para particular neste tipo de campeonato.

Por isso, considerou que esta classificação foi “boa” para Cabo Verde e que serve como incentivo para que no próximo ano possam ser criados melhores condições para se conseguir uma melhor classificação.

Em relação ao tema deste ano, que foi “Impacto energético”, esclareceu que o robot construído tinha como objectivo cumprir certas tarefas ou procedimentos para consciencializar as pessoas no uso racional de energias.

Estabelecida como uma instituição de caridade pública sem fins lucrativos, com sede nos EUA, a First Global convida uma equipe de todas as nações para participar de um evento robótico internacional, como forma de construir pontes entre estudantes do ensino médio com diferentes origens, idiomas, religiões e costumes.

