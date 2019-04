Cabo Verde e China assinam novo acordo de cooperação bilateral no sector da cultura

Cidade da Praia, 25 Abr (Inforpress) – Cabo Verde e China vão assinar, nesta sexta-feira, 26, um novo acordo de cooperação bilateral no sector da cultura, no horizonte 2019-2022, em Pequim, informou hoje o Governo, em comunicado de imprensa.

O protocolo que abarca os sectores da Cultura, Arte, Património Cultural, Turismo, Cinema, Media (rádio e televisão) Broadcasting, Educação, Desporto, vai ser assinado pelo ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, que já se encontra naquele país asiático.

A anteceder esta assinatura, a convite da República Popular da China (RPC), o governante participa hoje no debate “People-to-People Conectivity” no âmbito do “The Second Belt and Road Fórum for International Cooperation”.

Desta deslocação à República Popular da China, consta ainda o encontro de trabalho com o seu homólogo da Cultura e Turismo, encontro de trabalho com o vice-ministro da Educação da China para discutir questões relacionadas com a reforma da Unesco.

Para além da cimeira, Abraão Vicente aproveita para encetar um conjunto de encontros de alto nível com membros do Governo daquele país e líderes representantes de outros países que se encontram na China para participarem da cimeira e ainda encontros bilaterais com várias entidades e empresas chinesas com vista a futuros investimentos e parcerias com Cabo Verde.

