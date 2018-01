Cabo Verde e Canárias analisam aprofundamento e reforço da cooperação a nível parlamentar

Cidade da Praia, 30 Jan (Inforpress) – O presidente da Assembleia Nacional e a sua homóloga das Canárias reuniram-se hoje, na Cidade da Praia, para analisar a cooperação entre os dois países e o aprofundamento e reforço a nível parlamentar.

Em declarações aos jornalistas, Jorge Santos realçou a “excelente relação” de cooperação existente entre Cabo Verde e Canárias nos diversos sectores e que a visita desta delegação é um “sinal claro” das “boas relações” políticas, parlamentares mais também a nível governamental.

Entretanto, sublinhou que a diplomacia parlamentar pode erguer-se como um espaço e um instrumento importante para o reforço das relações bilaterais e promover um ambiente de negócios e segurança jurídica nos investimentos através de um quadro legal moderno e funcional.

“A nossa obrigação enquanto legítimos representantes dos nossos povos é construir as pontes de diálogo e de soluções à escala regional e global para a construção e consolidação da nossa aliança estratégica”, precisou Jorge Santos, sublinhando que a ideia é reforçar o quadro legislativo e legal para proporcionar e relançar as melhores relações entre os dois países.

Por outro lado, assegurou que os dois países, que têm algo em comum a nível do ambiente, têm ainda a “necessidade e obrigação” de criar um ambiente legal que proteja as águas do atlântico e a atingir os objectivos do desenvolvimento sustentável 2030 das Nações Unidas.

O presidente da Assembleia Nacional considerou que existem “todas as condições psicológicas e políticas” para o “reforço e consolidação da aliança estratégica” entre Cabo Verde e Canárias, quer a nível bilateral como no quadro da Macaronésia.

Por seu turno, a presidente do Parlamento das Canárias, Carolina Darias San Sebastian, assegurou que estão disponíveis para trabalhar em conjunto com o parlamento cabo-verdiano para o aprofundamento da aliança estratégica, mas também a nível dos interesses comuns entre os dois países para que possam ser uma referência da sustentabilidade a nível da Europa e da Macaronésia.

“Queremos colocar em marcha um protocolo de coordenação entre assembleia nacional de Cabo Verde e de Canárias, para aprofundar essa relação a nível legislação e das actividades parlamentares”, salientou a presidente, que considerou a relação entre as duas instituições de “excelente”.

Carolina Darias San Sebastian, que se encontra em Cabo Verde numa visita de cinco dias, vai ser recebida pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, e irá visitar as ilhas do Sal, São Vicente e Santo Antão.

AV/AA

Inforpress/Fim