Cabo Verde e Angola vão assinar ainda no decurso do primeiro trimestre deste ano um acordo de isenção de vistos

Cidade da Praia, 07 Fev (Inforpress) – Os governos de Cabo Verde e de Angola devem assinar muito brevemente um acordo de isenção de vistos de entrada nos seus territórios para os cidadãos de ambos os países, revelou hoje fonte governamental.

A informação foi avançada pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, Luís Filipe Tavares, que esta quinta-feira conclui uma visita de trabalho a Angola iniciada no dia 03, tendo na agenda a questão do reforço da cooperação entre os dois países e que incluirá também a preparação da próxima visita do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva aquele país, prevista para o primeiro trimestre deste ano.

Durante a sua estadia em Luanda, o chefe da diplomacia cabo-verdiana manteve reuniões com o seu homologo angolano, Manuel Domingos Augusto, onde analisaram a questão da isenção de vistos, a cooperação a nível da educação, desporto, poder local e descentralização, empresarial, turismo, cultura, agricultura e dos transportes marítimos.

“Da parte angolana, ficou a promessa de se implementar o acordo de supressão de vistos com Cabo Verde, em adenda ao acordo assinado em 1997”, avança a mesma fonte.

O acordo sobre a isenção de vistos de entrada para os cidadãos de Cabo Verde e de Angola que queiram viajar para um país ou para outro, deverá ser assinado no primeiro trimestre deste ano, durante a visita do primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva a esse país.

Luís Filipe Tavares foi recebido também pelo Presidente angolano, João Lourenço, a quem entregou, na ocasião, o convite endereçado pelo seu homólogo cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, para participar na Cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), prevista para o mês de Julho em Cabo Verde.

AV/FP

Inforpress/Fim