Britânico faz corrida pelos países membros do COI e passa por Cabo Verde levantando a bandeira da luta contra o cancro

Cidade da Praia, 05 Jan (Inforpress) – O atleta britânico Dan Thompson, que está a percorrer cada um dos 206 países membros do Comité Olímpico Internacional (COI), vai chegar a Cabo Verde no próximo dia 20 de Janeiro.

De acordo com o Comité Olímpico Cabo-Verdiano (COC), na Cidade da Praia, o britânico vai fazer uma corrida de 10 km para apelar a população a se juntar à volta do cancro, no sentido de arrecadar apoios para pesquisas sobre esta enfermidade.

Neste momento, o continente africano é objectivo de Dan Thompson, que já tem agendado passagem por países como Costa do Marfim, Libéria, Serra leoa, Guiné, Mauritânia, Guiné-Bissau e Cabo Verde.

“Estou muito ansioso para correr na África Ocidental e espero que o maior número possível de pessoas se juntem a mim nas pistas. Gostaria de salientar que todos estão convidados a participar, independentemente do seu nível de aptidão”, disse Dan Thompson, citado pelo COC, na sua página na Internet.

Esta corrida de Dan Thompson, denominada “Run The World” (Correr o Mundo), começou desde que o britânico perdeu a sua mãe que lutava contra o cancro. O evento já percorreu vários países na África, Sudeste da Ásia, Norte, Central e América do Sul, Europa, Ásia do Sul, no Caribe, no Pacífico e no Oriente Médio.

Na sua passagem por Cabo Verde Thompson fará uma visita ao COC.

