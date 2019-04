Brava: Primeira Cooperativa de Agropecuária inicia actividades com formação dos elementos

Nova Sintra, 23 Abr (Inforpress) – A primeira Cooperativa de Agropecuária “Djabraba” tomou posse nesta segunda-feira e o presidente, Henrique Coelho, indicou a organização e a formação dos funcionários e dirigentes como o “primeiro passo”.

Segundo Henrique Coelho, esta tomada de posse representa um “marco histórico” para a ilha, por ser a primeira criada na “Ilha das Flores”, significando assim um “grande ganho” para os pastores da zona de Cachaço e de Campo Baixo.

De acordo com este dirigente, esta cooperativa vai “resolver” vários problemas dos pastores e dos futuros operários que vão trabalhar ligados a esta cooperativa, permitindo assim a algumas famílias terem um rendimento mensal.

Embora, conforme adiantou, neste momento a quantidade do leite esteja reduzida a 50%, a expectativa é que “nos meses de azágua possa haver chuva para aumentar a água e pasto”, para assim aumentar também a produção do leite para que haja uma maior produção de queijo.

Entretanto, enquanto não haja leite para iniciar a produção do queijo, os membros da direcção desta cooperativa vão fazer o registo da mesma no Cartório, para assim seguirem os trâmites legais, trabalhar na formação dos operários da unidade de produção do queijo e dos membros da direcção e aguardar para que esta possa andar com os seus “próprios pés”.

Presente no acto, o edil, Francisco Tavares, apelou à sociedade bravense em geral que se juntem em cooperativas para assim poderem maximizar os resultados dos trabalhos, funcionando sob o lema “juntos somos mais fortes”, para a “produção, promoção e comercialização de um produto de qualidade – o queijo – made in Brava”.

MC/JMV

Inforpress/fim