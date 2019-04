Brava: Novo autocarro escolar alivia os pais das zonas de Nossa Senhora do Monte e Furna

Nova Sintra, 22 Abr (Inforpress) – A Câmara Municipal da Brava adquiriu um novo autocarro escolar, para fazer o transporte dos alunos da freguesia de Nossa Senhora do Monte e da localidade de Furna, aliviando assim várias preocupações dos pais a nível do transporte.

Em vários encontros escolares realizados, os encarregados da educação sempre demonstravam alguma preocupação com o transporte dos alunos, em que principalmente os alunos de Nossa Senhora do Monte, o primeiro grupo que vinha chegava à cidade de Nova Sintra por volta das 06:30 e ficava a aguardar o início das aulas até às 07:30.

O autocarro foi adquirido com recursos da câmara municipal, no valor de seis mil contos, visto que o transporte escolar na ilha é suportado pela autarquia, que até então, tinha dois autocarros a funcionar, mas como os alunos do 9º ano começaram a assistir as aulas em Nova Sintra com a ampliação da Escola Secundária Eugénio Tavares, era necessário que um destes autocarros desse duas voltas.

Conforme garantiu o edil Francisco Tavares, o novo autocarro, chegado à ilha no sábado passado, possui maior capacidade do que os outros que já se encontravam aqui, podendo transportar 27 pessoas sentadas e 13 de pé.

Alguns dos encarregados da educação louvaram esta iniciativa, salientando que, agora em diante, não vão ter tantas preocupações com os seus filhos, porque muitos tinham de se levantar por volta das cinco da manhã, e ficavam até tarde na escola, muitas vezes com fome.

Mas, além do horário, a questão da segurança foi outro dos motivos de regozijo por parte dos pais, porque, segundo os encarregados da educação, os autocarros muitas vezes estavam cheios e os alunos ficavam com medo, porque estes apresentavam avarias várias vezes.

