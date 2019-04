Brava: Concurso de voz “Tudo Mundo Canta” deu início à programação de Nhô Santo António na localidade de Lém

Nova Sintra, 22 Abr (Inforpress) – O concurso de voz “Tudo Mundo Canta”, realizado neste domingo, deu início a um leque de actividades para a comemoração da festa de Santo António, organizada pela Associação Comunitária do Lém (ACDL).

Deram-se início às actividades culturais, alusivas a comemoração de Nhô Santo António, na comunidade de Lém, onde o pontapé de saída foi com um concurso de voz, com dez participantes, mas que nesta primeira fase somente cinco fizeram a sua apresentação. No próximo domingo, terão outros cinco e para a final passarão seis, para assim escolher os três finalistas.

Segundo Evelise Lopes, membro da associação, em declarações à Inforpress, estas actividades têm por objectivo movimentar a localidade e a ilha toda, mesmo que as actividades fiquem concentradas somente no polivalente de Lém.

Além de actividades culturais, como concurso de voz, tocatina, miss Santo António, baile popular, pilon, também serão realizadas actividades desportivas. O destaque vai para a realização do torneio Nhô Djonzin, que contará com participação apenas das equipas da localidade.

Segundo a programação, depois será realizado um outro torneio, abrangendo todas as zonas da ilha, e incluem disciplinas como atletismo, ciclismo e corridas de burro.

As actividades decorrerão até ao dia 13 de Junho e contemplam três sessões do concurso de voz, tocatina modelo tradicional, arranque de parte desportiva, torneio Nho Djonzinho, torneio Nho Santo António, atletismo, ciclismo, corridas burro, Miss Santo António, baile popular, pilon, véspera e dia.

O grande calcanhar de Aquiles da associação em termos de realização das actividades, conforme Evelise Lopes, é a falta de patrocínio, que, normalmente, não têm tido, apesar de reconhecer que alguns terceiros, como casas comerciais, têm contribuído um pouco nas actividades realizadas.

A responsável sublinhou, entretanto, que normalmente quem suporta os custos são os próprios membros da associação, dificultando assim a realização de actividades de maior dimensão.

