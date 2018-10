Brava: Câmara Municipal lança concurso para a construção do arruamento de Lomba-Tantum

Nova Sintra, 20 Out (Inforpress) – A Câmara Municipal da ilha Brava já efectuou o lançamento do concurso público para a construção do arruamento de Lomba-Tantum, a ser financiado pelo Governo, através do Fundo do Turismo.

O arruamento, conforme informações avançadas pelo autarca Francisco Tavares, é de 400 metros e o concurso será realizado numa única fase, destinado a empresas locais, visto que é um arruamento pequeno.

Para Francisco Tavares, a construção do arruamento vai “melhorar o saneamento desta zona piscatória, permitir o transporte de materiais e pessoas até mais perto da sua residência, aumentar a auto-estima e a qualidade de vida dos moradores”.

O autarca adiantou ainda que após a construção do arruamento, será construído um miradouro esplanada numa das extremidades desta estrada que “permitirá a criação de vários postos de empregos e potenciar o turismo a esta localidade”.

De recordar que Manuel Ribeiro, gestor do Fundo do Turismo já tinha avançado à Inforpress que o projecto de Lomba Tantum, arruamento e construção do miradouro esplanada, seria desenvolvido numa “parceria a três”, envolvendo o Fundo do Turismo, Câmara Municipal da Brava e a Plataforma de Desenvolvimento Local, de forma a ganhar mais “sinergias e ter uma lógica de intervenção integrada nas comunidades”.

