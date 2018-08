Boxe: Federação prepara realização do campeonato nacional para finais de Setembro

Cidade da Praia, 17 Ago (Inforpress) – A Federação Cabo-verdiana de Boxe (FCB) está a preparar a realização do campeonato nacional da modalidade para a última semana Setembro próximo, no Pavilhão Desportivo Vavá Duarte, na Cidade da Praia.

A garantia foi dada pelo presidente da FCB, Flávio Furtado, informando que, “em princípio”, as competições vão ser em masculinos e femininos e em todos os escalões.

“Estamos a esperar a inscrição de todas as associações para fazer o lançamento do torneio e para, posteriormente, começarmos com a divulgação do mesmo”, disse em declarações à Rádio de Cabo Verde.

A fase preparativa e a logística, observou Flávio Furtado, vão depender das ligações inter-ilhas, situação que segundo ele, sempre levanta alguma dificuldade e condicionante na planificação da prova.

No entanto, o presidente federativo sublinhou que a entidade está dependente das inscrições dos pugilistas e dos recursos financeiros disponíveis.

“Em princípio, a competição é aberta para todos os escalões, mas financeiramente não podemos assumir. Vamos ver se é possível realizar em algumas categorias, como seniores masculino e feminino”, avisou Flávio Furtado, adiantando que se as condições permitirem pode-se realizar algumas categorias.

