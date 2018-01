Bolsa de Valores de Cabo Verde trabalha para garantir o financiamento à economia – Olavo Correia

Cidade da Praia, 25 Jan (Inforpress) – O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, disse hoje que a Bolsa de Valores de Cabo Verde (BVC) é uma “instituição credível” no mercado e que trabalha para garantir as “melhores condições” de financiamento à economia.

Em declarações à imprensa no final da cerimónia de abertura do fórum em comemoração aos 20 anos da BVC, celebrado sob o lema “Nosso país é o nosso maior valor”, Olavo Correia disse que o Governo tem vários desafios pela frente a serem cumpridos nos próximos anos, visando um mercado financeiro “mais desenvolvido”.

Segundo Olavo Correia, o Governo tem uma agenda “muito forte” para modernizar o sistema financeiro, porque “é essencial para aumentar o potencial de crescimento” da economia cabo-verdiana e “gerar mais rendimentos, aumentar o emprego e vencer o desafio da pobreza” em Cabo Verde.

“Temos de modernizar e inovar os instrumentos, os produtos e as infra-estruturas para que tenhamos um mercado credível, sério, transparente e para que o sistema funcione bem”, afirmou Olavo Correia.

Em relação a Bolsa de Valores de Cabo Verde, o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, disse que é preciso “modernizar e inovar” a instituição em produtos e instrumentos.

Entretanto, disse que esta tarefa não cabe apenas à BVC, mas sim a todos os operadores do sistema financeiro do país, nomeadamente o Banco Central, o Governo e a auditoria geral, entre outros.

O Governo, assinalou a mesma fonte, está a privatizar as empresas públicas e vai passar prioritariamente para BVC para que o país possa ter um mercado financeiro “mais desenvolvido”, com fundos de investimentos, fundos de capital de risco e ter todos instrumentos para o financiamento das empresas.

“O financiamento não passa apenas pelo crédito, pode ser através do fundo de capital de risco, dispersão das acções e emissão de obrigações, disse o ministro.

“É muito importante do ponto de vista do futuro que tínhamos um mercado financeiro moderno, inovador e para que as empresas tenham o acesso ao financiamento”, sublinhou o vice-primeiro-ministro, que defendeu igualmente a necessidade de as empresas prestarem contas, criarem valor para reembolsar aqueles que decidirem comprar os seus riscos.

Para Olavo Correia, o Estado tem um “papel importante” no sentido de ser um actor do mercado, emitindo títulos do Tesouro, bilhetes, obrigações e outros instrumentos.

“Estamos também a trabalhar para que as grandes empresas cabo-verdianas tenham acesso ao financiamento através de bancos e instituições internacionais. Vamos também apostar na internacionalização do mercado de capitais e da Bolsa de Valores para o mercado regional, nomeadamente ao nível da CEDEAO”, concluiu o governante.

JL/AA

Inforpress/Fim