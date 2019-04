Boa Vista: TIR para três indivíduos suspeitos de tráfico de estupefacientes

Sal Rei, 24 Abr (Inforpress) – O Tribunal da Comarca da Boa Vista aplicou Termo de Identidade e Residência (TIR) a três indivíduos detidos em flagrante delito no bairro da Boa Esperança, suspeitos da prática de crimes de tráfico de estupefacientes.

A Polícia Judiciária informou que deteve os três indivíduos, em flagrante delito no bairro da Boa Esperança, em Sal Rei, suspeitos da prática de crimes de tráfico de estupefacientes.

Na sequência desta operação foi apreendida uma certa quantidade de cannabis, dinheiro em moedas nacionais e estrangeiras, uma arma de fogo e uma arma branca.

O Tribunal da Comarca da Boa Vista aplicou TIR como medida de coação pessoal, aos detidos (dois homens e uma mulher), com idades compreendidas entre os 22 e 47 anos.

A operação aconteceu no último fim-de-semana em cumprimento de um mandado de busca e apreensão, através do Núcleo de Prevenção e Investigação Criminal da Boa Vista (NPIBV), em conjunto com a Polícia Nacional.

