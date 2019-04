Boa Vista: Reabilitação da rua padre Fernando Barreto dará um novo rosto à entrada de Fundo das Figueiras – edil  

Sal Rei, 20 Abr (Inforpress) – As obras de requalificação da rua padre Fernando Barreto, em Fundo das Figueiras, arrancam na terça-feira, e será inaugurada na época das festividades de São João, garantiu o presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, José Luís Santos.

“Estas obras vão permitir a rua ter outra vida. Será completamente diferente e permitirá ter negócios e outras actividades”, disse o edil, durante a apresentação do projecto de requalificação, garantindo aos munícipes “satisfação” com uma obra que, alvitrou, “dará um novo rosto à entrada de Fundo das Figueiras”.

O edil anunciou ainda que, o projecto financiado pela câmara, orçado em 5000 contos, consiste em remover toda a calçada substituída por novas em paralelo, e os passeios em ambos os lados feitos em pav (material em betão).

“A obra que terá um período de execução de 45 dias, será inaugurada nas festividades de São João”, garantiu o presidente da câmara, que ajuntou que a reabilitação da rua que passará a ter um único sentido, passadeiras elevadas e quebra mola, vai “trazer alguma disciplina no trânsito”.

Ainda durante a tarde deste sábado, o edil inaugurou também o novo piso do Polivalente “José Colaço”, em Fundo das Figueiras. Conforme perspectiva da autarquia, numa primeira fase a prioridade é reabilitar os pisos dos polivalentes para até o verão para estarem todos em condições de receber futebol de salão e outros desportos.

Já para uma segunda fase, avançou José Luís Santos, serão reabilitadas as casas de banho e outras partes dos complexos desportivos.

O presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, José Luís Santos, anunciou ainda o arranque de outras obras, nomeadamente o lançamento do concurso para requalificar a rua direita em João Galego, a requalificação da entrada de Povoação Velha, e da praça.

“As populações da zona norte têm razões de sobra para estarem satisfeitos. As situações económicas não são das melhores, mas vamos trabalhando paulatinamente para criar condições para os projectos que já temos. Cremos que até final do mandato teremos todas as obras terminadas”, concluiu o edil.

VD/ZS

Inforpress/Fim