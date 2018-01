Boa Vista: PJ detém fora de flagrante delito três indivíduos supostamente envolvidos no assalto na agência do BCN

Cidade da Praia, 01 Jan (Inforpress) – A Polícia Judiciária deteve este domingo, fora de flagrante delito, três indivíduos do sexo masculino, no âmbito da investigação levada a cabo na sequência do assalto à mão armada numa agência do BCN na ilha da Boa Vista.

Segundo o site da PJ, os três indivíduos com idade compreendida entre os 26 e os 36 anos, serão entregues ao Ministério Público daquela Comarca, a fim de serem apresentados ao Tribunal para efeito de legalização das detenções.

A Agência do Banco Cabo-verdiano de Negócios em Sal-Rei, na ilha da Boa Vista, foi assaltada na tarde do dia 29 de Dezembro, por três indivíduos encapuzados, munidos de AKM.

Segundo um jornal da praça, o assalto aconteceu na hora do fecho do balcão para atendimento público e com recurso a um veículo com chapa vermelha, supostamente, pertencente à equipa que faz o levantamento predial no âmbito do programa MCA.

A polícia ainda não revelou o valor em dinheiro levado pelos meliantes da caixa e de alguns clientes.

De referir que este assalto à mão armada, aconteceu no dia em que os agentes da polícia cumpriam o terceiro e último dia de greve, convocada pelo Sindicato Nacional da Polícia(Sinapol).

AM/ZS

Inforpress/Fim

Gostar disto: Gosto Carregando...