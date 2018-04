Boa Vista:  Grupo Mendes e Mendes inaugura este sábado em Sal-Rei o Hotel Ouril Águeda

Cidade da Praia, 14 Abr (Inforpress) – O grupo Mendes e Mendes inaugura este sábado na cidade de Sal-Rei, ilha da Boa Vista, o Hotel Ouril Águeda, o seu mais recente empreendimento do ramo, com 33 quartos.

Em comunicado de imprensa enviado à Inforpress, o Governo avança que se faz representar na cerimónia inaugural através do ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Dias Monteiro.

Segundo a mesma fonte, o Hotel Ouril Águeda é um empreendimento com 33 quartos do grupo Mendes e Mendes, empresários cabo-verdianos naturais da ilha, proprietários de dois outros hotéis, o Hotel Ouril Pontão em Santa Maria, ilha do Sal, e o Hotel Ouril na Boa Vista.

Para além da presença do ministro da Indústria, Comércio e Energia, a cerimónia de inauguração vai contar com a presença do presidente da Câmara Municipal da Boa Vista, José Luís Santos, e a programação do evento terá um momento musical com a artista Fattú Djiakité.

