Biblioteca Nacional finaliza equipa que vai executar Plano Nacional de Leitura

Cidade da Praia, 23 Abr (Inforpress) – A curadora da Biblioteca Nacional, Adelaide Monteiro, garantiu hoje à Inforpress que, dentro de meses, terão constituído a equipa que vai executar o Plano Nacional da Leitura (PNL).

“Neste momento, estamos a finalizar a montagem da equipa para começarmos a trabalhar efectivamente no plano. Dentro de alguns meses vamos ter mais novidade com a execução do plano”, anunciou.

O Plano Nacional da Leitura, cujo primeiro esboço foi apresentado em Abril de 2017, na Cidade da Praia, é uma iniciativa do Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas em parceria com o Ministério da Educação e a Biblioteca Nacional e vai trabalhar as vertentes livro e leitura.

Com o PNL, o acesso ao livro vai ser diversificado e, segundo a curadora, o livro vai ter que estar “não só entre quatro paredes”, como a circular em espaço público e, “se calhar em lugares onde não é expectável que haja livro”.

Outra vertente deste plano é a questão da formação dos dinamizadores de bibliotecas e a disponibilização de uma lista recomendável dos livros de leitura, por faixa etária, para constar no plano.

“Vamos dar uma atenção especial aos dinamizadores de leitura porque o plano vai implicar ter uma rede de bibliotecas, municipais ou comunitárias, mas ao lado das bibliotecas vamos ter que ter alguém que possa cuidar do livro, mas que também possa dinamizar a biblioteca” afirmou.

Adelaide Monteiro considerou ainda que há países em que, há vários anos, foi implementado o PNL, mas que continuam a queixar-se da falta do hábito de leitura.

Entretanto, assegurou que em Cabo Verde vão continuar na luta para elevar o nível da literacia da população e promover mais o livro e incrementar o hábito da leitura.

