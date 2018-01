Biblioteca Nacional ajuda Forças Armadas na promoção do hábito de leitura no seio dos militares

Cidade da Praia, 18 Jan (Inforpress) – A Biblioteca Nacional vai ajudar as Forças Armadas na promoção do hábito de leitura no seio dos militares, fruto da assinatura de um memorando de entendimento entre as duas instituições, que aconteceu hoje, na Cidade da Praia.

Em declarações aos jornalistas, antes da assinatura deste memorando e de uma palestra sob o tema: “A Importância da Leitura na Formação do Cidadão”, a curadora da Biblioteca Nacional, Fátima Fernandes, salientou a importância deste acordo, considerando importante o habito de leitura, principalmente entre os pupilos.

Adiantou que esta iniciativa junto dos militares se enquadra dentro das linhas de acção da Biblioteca Nacional, apontando para a necessidade do reforço das parcerias com outras instituições, no âmbito da promoção da leitura.

“Esta parceria é uma oportunidade de trabalho com cidadãos com nível de escolaridade e interesse diferenciado”, notou a responsável, informando que a vertente da capacitação do pessoal das Forças Armadas vai ser nas áreas dos arquivos e da biblioteca.

Por outro lado, avançou que esta parceria insere-se também no quadro do reforço da imagem da Biblioteca Nacional, com a ideia de contemplar na sociedade cabo-verdiana um público “bastante variado”, dentro do Plano Nacional de leitura.

Por sua vez, o director de Gabinete das Forças Armadas, José da Graça, disse que elevação do sentido patriótico não pode ser feita fora do quadro do livro e da leitura.

“O militar não deve saber apenas manejar os equipamentos militares e somente questões atinentes à guerra”, notou o tenente-coronel José da Graça, para quem é muito importante que os militares tenham a consciência da importância da leitura na sua formação integral como cidadão.

OM/JMV

Inforpress/Fim

