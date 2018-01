Bastonário da OMC diz desenho da carreira médica desmotiva jovens médicos

Cidade da Praia, 17 Jan (Inforpress) – O bastonário da Ordem dos Médicos (OMC), Daniel Silves Ferreira, disse hoje que a forma como ficou organizada a carreira médica em Cabo Verde, no plano recentemente promulgado e publicado, desmotiva jovens médicos.

Daniel Silves Ferreira, que falava aos jornalistas na abertura do III Congresso Internacional da Ordem dos Médicos Cabo-verdianos (OMC) e VIII Congresso Médico Nacional, que decorre na Cidade da Praia tendo como tema “Um legado, novas oportunidades”, disse que os jovens que vão iniciar agora serão “duramente penalizados” nos próximos anos.

“Nós discordamos completamente com esta visão. Aqueles que estão no final da carreira saem beneficiados, os outros que estão no meio da carreira também saem beneficiados, mas aquele que começa não. Da forma que a carreira foi desenhada, e sobretudo, a transição é uma carreira que não vai atrair jovens médicos”, disse.

Na sua perspectiva, essa questão pode vir a constituir-se “num problema a curto prazo”, já que, não estando motivados, os jovens médicos procuram a oportunidade para sair deixando lacunas ao nível do Sistema Nacional de Saúde (SNS).

O bastonário não avançou mais detalhes, indicando que no final do congresso a ordem vai fazer um pronunciamento público sobre o assunto.

Na sua alocação durante a cerimónia de abertura do congresso, o ministro da Saúde e da Segurança Social, Arlindo do Rosário, salientou que a carreira médica vem responder, conforme frisou, aos desafios que o SNS enfrenta, sobretudo de desenvolvimento de recursos humanos, em particular dos médicos.

Arlindo do Rosário explicou que esta carreira, que é única para todos médicos, tem dois ramos sendo um hospitalar e o outro de saúde pública.

“Cabo Verde precisa também de bons cirurgiões, como de bons epidemiologistas, de cardiologistas como de médicos de saúde pública, de radiologistas, como de médicos de medicina geral e familiar, entre outros”, salientou, adiantando o Governo está a cumprir a promessa feita aos profissionais de saúde.

MJB/AA

Inforpress/Fim

Gostar disto: Gosto Carregando...