Basquetebol/Santiago Sul: Bairro vence Prédio e vai disputar a final com Seven Star

Cidade da Praia, 15 Jun (Inforpress) – O Bairro garantiu, quinta-feira, a presença na final do Campeonato Regional de Basquetebol em Santiago Sul, ao vencer o Prédio por 59 a 47 no segundo jogo das meias-finais disputado no Pavilhão Desportivo Vavá Duarte.

Numa eliminatória que comportava três jogos, a formação “canarinha” levou a melhor sobre o Prédio, vencendo os dois jogos necessários para garantir a presença na final da prova a ser disputada com o Seven Stars.

No outro jogo das meias finais, o Seven Star também assegurou o “passaporte” para a final vencendo o ABC por 74 – 67.

A final do campeonato realiza-se sábado, com o embate entre Bairro e Seven Star, jogo a ser disputado no Pavilhão Vavá Duarte, a partir das 20:40.

