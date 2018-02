Bairro de São Paulo na Cidade da Praia ganha urbanização para a melhoria da mobilidade da população

Cidade da Praia, 03 Fev (Inforpress) – A Câmara Municipal da Praia inaugurou hoje obras de requalificação e urbanização de vias de acesso do bairro de São Paulo, na Cidade da Praia, realizações com a qual pretende melhorar a mobilidade da população que reside nesta comunidade.

Em declarações à imprensa, o edil Óscar Santos disse se tratar de obras de “valorização” do bairro, visto que implicaram a construção de estradas, arruamento, murro de protecção e novas zonas de lazer para o bem-estar da população.

“É só compararmos o São Paulo de ontem em que o bairro era particamente intransitável e sem circulação de automóveis, contrastando hoje em grande diferença com as obras levadas a cabo no bairro”, disse, admitindo, no entanto, que o trabalho demorou algum tempo a ser feito.

O autarca considerou, por outro lado, se tratar de uma obra complexa, lembrando que implicou a execução de um sistema de “reabilitação e interligação dos bairros da capital”.

Óscar Santos, admite, contudo, que o bairro necessita de muito mais intervenção, tendo prometido, por isso, que a pouco-e-pouco a autarquia vai trabalhar para conseguir o desenvolvimento que “a Cidade da Praia e seus bairros merecem”.

Neste âmbito, o autarca indicou que a próxima intervenção na comunidade de São Paulo tem a ver com obras nas encostas, trabalho de drenagem e construção de um campo de futebol para os jovens.

Segundo o edil praiense, a obra ora concluída teve um custo a volta de 20 mil contos para cobrir uma extensão de cerca de três (03) quilómetros.

“Com estas obras estamos a corrigir um défice de mais de 20 anos, na zona norte, trabalho que infelizmente não foi realizado pelos meus antecessores”, enfatizou o autarca.

Na ocasião, Óscar Santos lembrou ainda que a edilidade tem em curso cerca de 30 frentes de obra para serem inauguradas nos próximos tempos.

Os moradores de São Paulo manifestaram a sua satisfação face às obras realizadas, lembrando que tudo quanto foi feito vai melhorar o ambiente e condições de saneamento para eles e os visitantes do bairro.

PC/FP

Inforpress/Fim