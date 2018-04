Autarquia celebra 160 anos da Cidade da Praia com Platô remodelado e espectáculo na Quebra Canela

Cidade da Praia, 13 Abr (Inforpress) – A Câmara Municipal da Praia propõe celebrar os 160 anos da Cidade da Praia, presenteando os munícipes com o Platô remodelado, culminando com a realização de um espectáculo de música na Quebra Canela, a 28 de Abril.

A informação foi avançada hoje à imprensa pelo vereador da Cultura, António Lopes da Silva, numa conferência de imprensa nos Paços do Concelho, onde explicou que os 160 anos da Praia, assinalado a 29 de Abril, serão comemorados durante todo o ano com várias actividades em homenagem à cidade.

“Temos na nossa programação da homenagem à Cidade da Praia, a requalificação urbana do Platô, o Centro Histórico da Praia, que será transformado num brinco e num espaço onde as pessoas visitam e sentem-se bem”, disse, garantindo que as intervenções já começaram num projecto que ultrapassa os 150 mil contos, financiado na sua maioria pelo Governo.

A Praça Alexandre Albuquerque vai receber uma intervenção “forte”, toda a zona de Diogo Gomes até Cruzeiro também vai receber requalificação urbana, transformando-se em zonas pedonais, assim como as ruas do Hospital Agostinho Neto, do Liceu Domingos Ramos e Ponta Belém também serão remodeladas.

Em relação ao espectáculo musical aprazado para o dia 28 de Abril, António Lopes da Silva referiu que Quebra Canela vai ser transformada num “autêntico palco”, com lugares para 5.000 pessoas se sentarem.

À meia noite haverá fogo de artifício com a participação de Ferro Gaita e Miri Lobo e convidados, entre eles Zeca Nha Reinalda, Dino de Santiago e Nancy Vieira.

Segundo o vereador, no âmbito dessas comemorações, no dia 29 de Abril, a Assembleia Municipal realiza uma sessão especial onde serão homenageados cidadãos que marcaram suas presenças nas várias áreas para o desenvolvimento da capital o país, nomeadamente ao nível da cultura, do desporto, da recreação, da economia, entre outros.

Edições de dois livros sobre a Praia, juntamente com Atlantic Music Expo (AME), o Kriol Djazz Festival (KJF) serão todos realizados em homenagem à Cidade da Praia, conforme o vereador da Cultura.

António Lopes da Silva regozijou-se, também, com o facto desses 160 anos coincidirem como a escolha da cidade para pertencer, juntamente com mais 16 cidades no mundo, à Rede das Cidades Criativas da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), na área da música.

No passado mês de Março, a V Sessão Ordinária da Assembleia Municipal da Praia aprovou a deliberação que fixa o 29 de Abril, como o dia da Cidade da Praia e feriado municipal.

DR/FP

Inforpress/Fim