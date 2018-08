Atletismo:  Wilson Cabral vence primeiro grande prémio organizado pelo Benfica de Santa Cruz

Cidade de Praia, 19 Ago (Inforpress) – O atleta Wilson Cabral, da Emicela Team Cabo Verde, venceu hoje, em Pedra Badejo, o primeiro Grande Prémio de Atletismo, organizado pelo clube Benfica de Santa Cruz, no âmbito das actividades da inauguração da sua sede social.

Cândido Costa, da Ilha do Sal, ficou no segundo lugar Nylson Pereira na terceira posição, numa prova de seis quilómetros, que contou com a participação de 20 atletas, sendo a maioria de Santiago Norte.

O primeiro lugar foi premiado com 10 mil escudos, o segundo com sete mil, e o terceiro com cinco mil escudos, além das respectivas medalhas.

Para além desta prova de atletismo, o Benfica de Santa Cruz tem organizado, desde 04 de Agosto, um leque de actividades desportivas que culminam hoje com a inauguração da sua sede social.

O Benfica de Santa Cruz, além de ser uma equipa de futebol, que participa no campeonato regional de Santiago Norte, desenvolve actividades de cariz cultural e recreativo, assim como de desenvolvimento comunitário e social.

