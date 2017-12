Atletismo: Wilson Cabral e Edena Lima vence corrida de São Silvestre 2017 

Cidade da Praia, 30 Dez (Inforpress) – Os atletas Wilson Cabral e Edena Lima venceram na tarde de hoje à tarde, na Cidade da Praia, a corrida de São Silvestre 2017, nos 10 quilómetros, na categoria sénior masculino e feminino.

Com partida e chegada no largo de Quebra Canela, Wilson Cabral, da Cidade de Assomada (Santa Catarina) dominou a prova durante todo o percurso, tendo cortado a meta com o tempo de 35 minutos e 13 segundos.

Um minuto e 13 segundos depois, foi a vez do atleta cabo-verdiano residente em França Euclides Varela cortar a meta e, na terceira posição, classificou-se Edmar Andrade, do Paiol, com o tempo de 36 minutos e 45 segundos.

Em feminino, a prova também foi disputada na distância de 10 quilómetros com a atleta Edena Lima da Cidade da Praia, a cortar a meta com o tempo de 43 minutos e 45 segundos e com uns segundos a mais chegou a atleta Crisólita Rodrigues de São Vicente e Magda Moreira de Calheta.

Na categoria veterano I, a prova também foi de 10 quilómetros, tendo os atletas João Lopes, do Paiol, Horácio Barbosa Martins, do Tarrafal, e José dos Santos, de Santa Cruz, conquistado os três primeiros lugares.

Em veterano feminino, Celestina Grácia, da Achada Santo António, Maria dos Reis, de Calabaceira, e Ana Tavares, da Calheta, conquistaram o pódio.

Na corrida de veteranos, de cinco quilómetros masculinos venceu José Maria Semedo de São Lourenço dos Órgãos.

Na categoria juniores masculino, também de cinco quilómetros, o jovem António Cardoso, da Cidade de Assomada, cortou a meta com o tempo de 17 minutos e 03 segundos, e em feminino a atleta de Calheta Mayara Moreira venceu com o tempo de 21 minutos e 51 segundos.

No paraolímpico, o primeiro lugar coube a Carlos Araújo, da Calheta, com o tempo de 39 minutos e 37 segundos.

No final da partida, o atleta Wilson Cabral, que vêm conquistando títulos no interior da Ilha de Santiago, mostrou-se satisfeito por ter vencido, pela primeira vez, uma prova que antes era conquistado por atletas estrangeiros.

Da parte da organização, o presidente da Associação de Atletismo de Santiago Sul, João Pires, fez um balanço positivo da prova, que contou com a participação de atletas da Cidade da Praia, da Ilha do Sal, São Vicente e do interior da Ilha de Santiago.

João Pires lamentou o facto de não terem contado com a participação de atletas de renome internacional, mas garantiu que na próxima edição vão engajar-se “ainda mais” para ter presença desses atletas.

AM/AA

Inforpress/Fim

Gostar disto: Gosto Carregando...