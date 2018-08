Atletismo: Jordin Andrade representa Cabo Verde no Campeonato Ibero-americano

Cidade da Praia, 21 Ago (Inforpress) – O atleta internacional cabo-verdiano Jordin Andrade vai representar o país na prova dos 400 metros barreiras no Campeonato Ibero-americano de Atletismo, que se realiza de 24 a 26 deste mês na cidade de Trujillo, Perú.

O atleta a crioulo, residente nos Estados Unidos, é esperado quarta-feira nesta cidade sul-americana e, de acordo com a programação, estreia-se no sábado em busca do ‘passaporte’ para a final do domingo.

O Campeonato Ibero-americano de Atletismo de 2018 vai ser disputado no Estádio de Atletismo “Chan Chan” Trujillo, cidade com 800 mil habitantes.

Atleta olímpico, Jordin Andrade conquistou a medalha de ouro nos 400 metros barreias nos VIII Jogos de Francofonia, realizados em 2017 em Abidjan, Costa do Marfim.

