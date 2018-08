Atletismo: Emicela Team participa com 12 atletas na Grande Trail da Serra D´Arga em Portugal

Cidade da Praia, 19 Ago (Inforpress) – A Emicela Team Cabo Verde vai participara com 12 atletas na prova do Grande Trail Serra D`Arga`2018, que vai acontecer de 21 a 23 de Setembro, em Viana do Castelo, Portugal, soube a Inforpress junto da equipa cabo-verdiana.

Cabo Verde vai participar com três atletas nas quatro modalidades, 14, 23, 33 e 53 quilómetros, e ainda numa prova vertical de 4,5 quilómetros, nesta que a Emicela Team vai competir pela primeira vez.

Segundo a mesma fonte, ainda não há nomes confirmados e definitivos dos atletas cabo-verdianos, explicando que alguns ainda não possuem visto de entrada em Portugal, pelo que estão nesse processo.

No entanto, garante que haverá algumas estreias, acompanhados de veteranos como Danilson Pereira, Joaquim Fortes, Kueny Miranda, Jadirson Ribeiro, Eliseu Fortes e Wilson Cabral.

No ano passado, a Emicela Team Cabo Verde também participou com 12 atletas na prova de Grande Trail da Serra D´Arga, tendo conseguido oito pódios nas diferentes modalidades.

Na altura, modalidade dos 14 Km, os atletas Edna Lima e Wilson Cabral classificaram-se em primeiro lugar. Isaías Pinto ficou em quarto lugar, prestação que lhe deu o primeiro lugar entre os sub-23.

Nos 21 Km, Jadirson Ribeiro ficou no primeiro lugar, tendo atrás dele os colegas, Kueny Miranda (2º) e Eliseu Fortes (3º).

Joaquim Fortes foi o melhor nos 33 Km, prova no qual Amarilio Semedo ficou no quarto lugar.

A partida da delegação cabo-verdiana a Portugal está prevista para 19 de Setembro e o regresso para 24 do mesmo mês.

OM/CP

Inforpress/Fim